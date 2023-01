Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho voltou a registrar óbito em decorrência de Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de Saúde nesta segunda-feira (09).

Além da morte, a primeira registrada no ano relacionada ao vírus, no informe do dia ainda constam 26 novos casos de Covid-19, 134 casos descartados e 35 pacientes recuperados.

Agora são 120 casos ativos, dos quais dois estão hospitalizados.