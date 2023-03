Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem militar do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na tarde da última sexta-feira (24), na PR-986, Contorno Sul de Rolândia, no norte do Paraná.

Identificado como Cristhiano Santos, de 22 anos, ele seguia para Londrina, por volta das 14 horas, quando foi atingido pelo veículo. O jovem, que estava em uma motocicleta, morreu na hora. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro.

O falecimento de Cristhiano causa enorme comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e comunidade lamentam a perda de uma “pessoa incrível” e um “homem maravilhoso“. “Sempre iremos lembrar do seu sorriso, da sua maneira de brincar e do carinho“, escreveu um colega.

Diversas homenagens, com vídeos e fotos, estão sendo feitas para o jovem militar conhecido como Jacaré.

Leia a matéria completa: acesse o TNOnline, Clique aqui.