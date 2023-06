Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mais de 40% da frota de veículos do Paraná, que deve quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), está com o pagamento atrasado. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda e a Receita Estadual, 59,13% dos proprietários acertaram os débitos dentro do prazo, que se encerrou no último mês.

O número de veículos com o imposto em dia é de aproximadamente 2.730.896. Por outro lado, 614.198 (13,3%) pagaram pelo menos uma parcela, mas não realizaram a quitação total. Já para outros 1.270.076 (27,5%) carros, nenhum pagamento foi realizado.As parcelas vencidas do IPVA 2023 podem ser quitadas AQUI, com acréscimo de multa e juros. A multa é de 0,33% ao dia mais juros de mora (de acordo com a taxa Selic). Após 30 dias de atraso, o percentual é fixado em 10% do valor do imposto.