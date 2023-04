Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Marinha do Brasil emitiu na noite de quarta-feira (19) um comunicado de alerta para as condições climáticas em grande parte da costa brasileira das regiões Sul e Sudeste, que inclui todo o litoral paranaense.

“A passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, de Laguna (SC) a Linhares (ES), com ventos de direção Oeste a Sudoeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), entre a noite do dia 19 e a manhã do dia 21 de abril”, afirma o comunicado.

A Marinha alerta aos navegantes que consultem essas informações “antes de se fazerem ao mar” e pede especial cuidado às comunidades de pesca e de esporte e recreio.