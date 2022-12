Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Essa garotinha do interior de São Paulo tem apenas 9 anos e já nos deu uma grande lição de solidariedade. Milleny Vitória Almeida, de Itararé (SP), fez uma rifa da própria moto de brinquedo para conseguir dinheiro e dar brinquedos para crianças em tratamento oncológico.

Olha que coração! Com a arrecadação, ela doou mais de 100 brinquedos para as crianças atendidas pelo Instituto Atitude na Cabeça, de Curitiba (PR).

“Quando vejo outras crianças, penso se elas também têm brinquedos, comidas e roupas. Eu sinto muita alegria de poder ajudar um pouco. Minha vó e minha amiga, falam que eu sou luz. Acho que eu só fiz o bem”, contou Milleny. Que lindinha!

Premiada pela prefeitura

A mãe da menina disse como surgiu a ideia; “Ela chegou e disse que queria doar a ‘motinha’. Foi aí que criamos a rifa. A ideia era presentear ainda mais crianças. Cada número da rifa valia um brinquedo”, explicou a mãe da menina, Joelma Almeida.

Após a repercussão da iniciativa, a menina recebeu um certificado de reconhecimento pela atitude solidária. A entrega foi realizada no Paço Municipal de Itararé.

“É emocionante ver a mobilização da Milleny para contribuir com outras crianças. Com tão pouca idade, já demonstra a sua preocupação e cuidado com o próximo, servindo de exemplo para todos nós”, disse o prefeito da cidade, Heliton do Valle.

Coração de ouro

Essa não é a primeira vez que Milleny contribui com ações sociais. Durante o seu aniversário, celebrado no dia 11 de dezembro, ela trocou os presentes por alimentos.

Depois da festa, oito cestas básicas foram doadas para famílias em situação de vulnerabilidade de Itararé.

Parabéns pelo lindo gesto Mi! Você é pura inspiração!