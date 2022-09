Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um show de manobras radicais com carros tunados acabou com um grupo de pessoas atropeladas no Parque de Exposições de Luziânia (GO), nesse domingo (11). Quem conduzia o veículo no momento do acidente era uma criança de 12 anos, que acabou perdendo o controle do carro e invadiu o espaço destinado à plateia do evento. Vídeos feitos por quem acompanhava o espetáculo mostram o momento que o carro atinge os expectadores.

O garoto pilota um carro vermelho. Acompanhado do pai, ele faz uma manobra chamada popularmente de “cavalo de pau”, no entanto, sai da área destinada aos carros e acerta a grade que separa o público da pista. Neste momento, algumas pessoas que assistiam ao evento são atingidas. Uma gravação mostra uma das vítimas mancando, sendo socorrida por um colega. Outro vídeo, mostra uma confusão generalizada após o acidente.

Segundo testemunhas ouvidas pela reportagem, depois do acidente alguns do expectadores ficaram enfurecidos e tentaram agredir o pai da criança que pilotava o carro. O menino teria dirigido o veículo e feito manobras em outro momento do evento, sem nenhum acidente. Uma das testemunhas classificou o ocorrido como “fatalidade”.

