O Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano – Mestrado Acadêmico (PPG-CMH) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus de Jacarezinho, está com inscrições abertas para a seleção de alunos regulares. São 11 vagas referentes ao ano letivo de 2022 e as inscrições devem ser realizadas até 26 de junho, por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

A seleção será em três fases, sendo elas: Fase 1 (eliminatória) – prova de conhecimentos específicos; Fase 2 (classificatória) – entrevista e arguição sobre o Projeto de Pesquisa; e Fase 3 (classificatória) – análise do Currículo Lattes.

A partir da área de Concentração “Biodinâmica do Movimento Humano”, o PPG-CMH está estruturado em duas linhas de pesquisa: “Aspectos funcionais e psicofisiológicos associados ao desempenho humano” e “Aspectos preventivos e terapêuticos da atividade física nas doenças crônicas”.

O Programa é constituído por atividades integradas de ensino e pesquisa, tendo como objetivo formar profissionais qualificados para atuação como docente no ensino superior, para realização de atividades de pesquisa e para o exercício profissional em organizações públicas ou privadas.

O Mestrado em Ciências do Movimento Humano é destinado aos portadores de diploma de ensino superior, preferencialmente, com graduação em Educação Física, Fisioterapia e demais cursos que compõem a área das Ciências da Saúde. Os estudantes do último ano da graduação poderão se inscrever, desde que no ato da matrícula apresentem certidão de conclusão de curso, acompanhado do histórico escolar.

Confira o edital nº31/2022 – PPG-CMH/UENP por meio do endereço https://bit.ly/3xL0m4E