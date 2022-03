Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um pescador profissional de Guaíra, no Oeste do Paraná, pescou um Pintado com 40 quilos, no Rio Paraná. A imagem do homem carregando o peixe em uma bicicleta, viralizou na internet.

A pesca foi realizada na manhã de quinta-feira (03) pelo pescador Claudemir de Oliveira, conhecido na região como ‘Turco Salamanca’. O homem mora na localidade rural de Salamanca, interior do município.

” Deu um trabalho danado, quando eu peguei nele, ele afundou para baixo. Eu achei que ele ia escapar, ai fiz um buraco com a faca do lado da boca dele, passei uma corda e amarrei na lateral do barco. No que eu amarrei, o barco quase chegou a afundar. Eu estava de colete, consegui puxar o barco e ele para barranca amarrado e trazer para casa de bicicleta.” Claudemir de Oliveira – pescador