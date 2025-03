O biólogo Nelson Rebello, de 64 anos, personagem folclórico de Curitiba conhecido como Oil Man, teve a morte confirmada neste sábado (29). Ele estava internado no Hospital Evangélico, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Figura conhecida na capital paranaense, Oil Man morreu no dia em que a cidade completou 332 anos. Ele virou personagem por andar pelas ruas da cidade trajando apenas uma sunga e com o corpo coberto de óleo.

Oil Man foi mordido por cachorro dias antes de morrer

Rabello foi atacado pelo próprio cachorro nesta segunda-feira (24), no bairro Bacacheri. O biólogo tropeçou no animal ao entrar em casa e o cão acabou mordendo o próprio tutor.

Ele foi encaminhado para o hospital, com ferimentos no braço e uma luxação no ombro por causa da queda, segundo apurou a Banda B.

Qual a causa da morte?

Após a notícia da morte de Oil Man, algumas pessoas acreditaram que o motivo do óbito teria relação com o incidente com o próprio cão. Na ocasião, Nelson teve ferimentos no braço e uma luxação no ombro causada pela queda.

Em nota enviada ao Portal RIC neste sábado (29), o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie confirmou que a morte de Oil Man não foi provocada pelo ataque. “Importante esclarecer que o motivo do óbito não se relaciona com a mordedura provocada por seu cachorro Caramelo ocorrida esta semana”, diz o comunicado.

Prefeito decreta luto

Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba, se manifestou nas redes sociais neste sábado (29) após a morte de Oil Man, personalidade folclórica da capital paranaense.

Pimentel declarou luto oficial de um dia após a confirmação da morte do biólogo.

“Fiquei muito triste com a notícia da morte do nosso “Oil Man”. O querido Nelson Rebello, biólogo e professor, que se tornou uma figura folclórica da nossa cidade, faleceu hoje, aos 64 anos”, publicou o prefeito.

Em outro trecho, o político citou o fato da morte acontecer no aniversário de 332 anos da cidade. “Coincidentemente, nos deixou no dia do aniversário de Curitiba. Vai fazer falta. Minha solidariedade aos familiares”.

Sepultamento de Oil Man

De acordo com o obituário municipal, o velório de acontecerá na Capela Municipal do bairro Água Verde, em Curitiba. O sepultamento está marcado para domingo (30), às 11h, no Cemitério Municipal, também no Água Verde.

Entenda apelido de personagem folclórico de Curitiba que morreu ao 64 anos

Personagem icônico de Curitiba, Nelson Rebello conhecido como Oil Man ficou famoso por caminhar ao lado de sua bicicleta pelo centro da capital paranaense usando apenas uma sunga com o corpo coberto de óleo. Oil Man morava no bairro Bacacheri, mas o seu lugar preferido era o calçadão da Rua XV.