A morte da ex-funcionária da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), Maria Izóla Périco Coelho, ocorrida na manhã desta quinta-feira (13), tem gerado comoção em Jacarezinho, cidade onde ela vivia.

De família tradicional em Jacarezinho, Maria Izóla também atuou profissionalmente nas empresas Ceval, Seara e JBS, sendo reconhecida sempre pela eficiência e carisma.

O velório e sepultamento aconteceram em Jacarezinho, nesta tarde de quinta-feira. Pelas redes sociais foram inúmeras as homenagens de familiares, amigos e pessoas que conviveram com Maria Izóla.