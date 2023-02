Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta segunda-feira (6) à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) o relatório de atividades do Poder Executivo em 2022 e apontou, em discurso, as diretrizes gerais do governo para este 2023. O documento de quase 400 páginas é dividido pelas secretarias, autarquias e unidades administrativas do Estado. Cada área elencou os avanços alcançados, o andamento das políticas públicas, os investimentos executados e os projetos já iniciados.

O documento contém também um panorama econômico do Paraná. Ele aponta expansão de 4,6% no setor de serviços no acumulado dos nove primeiros meses de 2022, a taxa de desocupação de 5,3% no Paraná (menor desde 2014) e a evolução do PIB no primeiro semestre do ano passado. Também cita os problemas com a estiagem recente, apesar de avanços na exportação e na dinamização da produção.

Um dos principais destaques é no trabalho. Em números absolutos, os paranaenses ocupados totalizaram 5,93 milhões no 3º trimestre de 2022, suplantando os resultados de idênticos períodos de 2019 (5,61 milhões), 2020 (5,23 milhões) e 2021 (5,59 milhões), o que confirma a maior capacidade de absorção de mão de obra pela economia local, gerando melhorias em termos de bem-estar da população.

OBRAS DE GRANDE IMPACTO– As conquistas em infraestrutura estão em todos os lugares. O ano foi marcado pela entrega de grandes obras, como a Ponte da Integração, em Foz do Iguaçu, e o Trevo Cataratas, em Cascavel, ambos no Oeste. Também avançaram a duplicação da PR-445, entre Londrina e Mauá da Serra; a duplicação de dois pontos da BR-277, em Cascavel e Guarapuava; as duplicações da PR-323 em Umuarama e na região de Doutor Camargo; a revitalização em concreto da PRC-280, no Sudoeste; entre outros.

Dois outros grandes projetos logísticos avançaram: a Ponte de Guaratuba e a Nova Ferroeste. A primeira já tem a empresa contratada e ordem de serviço assinada. Estão previstas quatro faixas de tráfego, extinguindo o problema do ferry boat. Já a Nova Ferroeste será um corredor ferroviário de 1,5 mil quilômetros ligando Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao Porto de Paranaguá, com uma nova descida na Serra do Mar. O edital, apresentado à consulta em 2022, será colocado na Bolsa de Valores em 2023.

O Moegão do Porto de Paranaguá é outra obra emblemática iniciada em 2022, com a fase de licitação. Esse projeto centraliza a descarga ferroviária de grãos dos terminais que ocupam o cais leste do porto e pretende reduzir o tempo gasto no descarregamento do modal ferroviário e aumentar a capacidade de recebimento de vagões de 550 para 900 por dia.