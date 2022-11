Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A quinta-feira pós feriado de Finados amanheceu sem novos bloqueios em rodovias da região, em situação que é um reflexo do que acontece em todo Estado – segundo a Polícia Militar, há apenas uma interdição de estrada no Paraná em boletim recém atualizado.

A região chegou a ter quatro pontos de bloqueios, na PR-092 em Wenceslau Braz e Joaquim Távora, e na BR-153 em Santo Antônio da Platina e Ibaiti. Os movimentos começaram no fim da manhã de segunda-feira e se mantiveram até a tarde de terça.

Houve ainda, já na terça-feira, manifestações na BR-369 em Cambará e na BR-153 em Jacarezinho, mas sem maiores prejuízos ao fluxo de veículos. As manifestações são feitas por eleitores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam a derrota nas eleições presidenciais.

Após ações da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal para desobstruir as rodovias, o próprio presidente Bolsonaro se manifestou na noite desta quarta-feira e pediu aos manifestantes que não mais bloqueassem estradas em virtude dos sérios transtornos à economia e a sociedade de forma geral que os manifestos estavam causando.

Na quarta-feira também foram realizadas manifestações em frente aos Tiros de Guerra em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, onde eleitores de Bolsonaro pediam por intervenção militar para evitar que o presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva, assuma a presidência.

De acordo com pessoas ligadas a esses movimentos, a tendência é que novos protestos sejam realizados nos próximos dias, mantendo o discurso de intervenção militar e não aceitação do resultado das urnas.