O município de Japira, no Norte Pioneiro do Paraná, foi contemplado com um veículo doado pelo Governo do Estado para fortalecer as ações de apoio às mulheres. A entrega faz parte de uma iniciativa da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), que beneficiou 72 cidades paranaenses .

A medida tem como objetivo ampliar a mobilidade e a eficiência dos Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs) municipais, garantindo um atendimento mais próximo e acessível às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Mais estrutura para a rede de proteção às mulheres

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da rede de proteção no Paraná .

“É um avanço significativo, pois garante que as políticas públicas sejam potencializadas, com mais estrutura, eficiência e acessibilidade no atendimento” , afirmou a secretária.

Com a chegada do novo veículo, Japira terá melhores condições para visitas domiciliares, ações de conscientização realizadas e suporte às vítimas de violência, além de fortalecer os serviços especiais para mulheres.

Apoio e inclusão social para mulheres em situação de vulnerabilidade

O investimento faz parte do Programa de Investimento para Qualificação da Atuação dos Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres, que busca estruturar e valorizar as iniciativas locais. O novo veículo será utilizado para fortalecer serviços essenciais, como:

✅ Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM)

✅ Acolhimento de mulheres vítimas de violência

✅ Ações de empregabilidade e inclusão social

A inclusão de Japira no programa reforça o compromisso público do município em consolidar políticas eficazes para a proteção das mulheres, garantindo mais acessibilidade e segurança para quem precisa de suporte e orientação.

A doação dos veículos representa um passo importante para tornar as políticas de igualdade de gênero mais efetivas e presentes na rotina das cidades paranaenses , reforçando o compromisso do Estado com uma sociedade mais justa e inclusiva.