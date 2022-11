Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grupo de mulheres empreendedoras da cidade de Ourinhos participou na última sexta-feira (28/10) da Feira Mega Artesanal, evento que é organizado por Indústria, do Comércio, dos Ateliês, Confeiteiros e Artesãos. Elas foram para o evento através de uma missão do SEBRAE e a ACE Ourinhos conquistou vagas exclusivas para empreendedoras do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).

A FEIRA

A feira Mega Artesanal é uma feira completa, realizada há mais de 15 anos na cidade de São Paulo, com a participação da Indústria, do Comércio, dos Ateliês, Confeiteiros e Artesãos.

Oferece infinitas oportunidades para quem gosta e faz arte, artesanato e artes manuais. Milhares de cursos e demonstrações são oferecidos, além dos lançamentos e venda de produtos, matérias primas, projetos, desafios, exposições, premiações, encontros, negócios para quem tem a chance de participar.

PARTICIPAÇÃO DO CMEC OURINHOS

As mulheres de Ourinhos puderam participar deste evento graças a organização do SEBRAE, que mobilizou o transporte para levar integrantes do conselho até o local em que acontece a feira, em São Paulo.

Todas as que participaram do evento voltaram muito satisfeitas com o que aprenderam. Uma das participantes, Maria Fernanda destacou que “queria muito agradecer ao Sebrae e ao CMEC pela oportunidade! A mega artesanal, como sempre, uma feira maravilhosa para nós desse ramo! Eu amei, obrigada mais uma vez”, disse.

Para ficar por dentro de tudo que acontece na ACE Ourinhos e do CMEC, acesse o site Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos (aceourinhos.com.br), ou ou entre em contato: Av. Dr. Altino Arantes, 589, ou pelo telefone: (14) 3302-3300.