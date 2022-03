Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O pão nosso de cada dia já começou a ficar mais caro nas padarias do Paraná, especialmente por influência da guerra na Ucrânia, entre diversos outros fatores, entre eles o frequente aumento nos combustíveis nos últimos meses. O reflexo é um produto essencial mais caro em, no mínimo, 10% na mesa do consumidor.

Alguns consumidores já sentem o impacto no bolso, que deve ser semana a semana. De acordo com o último levantamento feito pelo Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral), em fevereiro, o preço médio do quilo do pão francês era R$ 10,26 no estado.

Em alguns estabelecimentos, o valor do pãozinho de cada dia já subiu, de acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria (Sipcep), Vilson Felipe Borgmann.

“Infelizmente está subindo, sim”, lamentou Borgmann, em entrevista para a Banda B, na manhã desta quinta-feira.

Segundo ele, os preços subiram, um pouco na semana passada e nesta semana, mas ainda não há uma média atualizada de preço. “Serão dois dígitos. Não sabemos ainda quanto vai ser e o que vai acontecer pra frente. Não sabemos se poderemos contar com o trigo da Ucrânia, se essa guerra vai demorar muito tempo, estamos com um ponto de interrogação muito grande”, afirmou ele.

A única certeza, de acordo com o presidente do Sindicato, é o aumento para os comerciantes do segmento da panificação.

“Para as padarias já aumentou 20% a farinha de trigo, isso já é uma realidade”, afirma.

Repasse gradual

O repasse do aumento para o valor ao consumidor final do pão, como explica Borgmann, é feito de forma gradual, para evitar um grande acúmulo da inflação.

A gente está tentando fazer escalonado, para não gerar muita inflação em um mês só. Estamos dividindo. Já aconteceu um pouco agora, mês que vem vai acontecer mais um pouco e assim a gente vai tentando corrigir os preços dentro do que a gente necessita, para não afetar tanto nosso consumidor e a parte da inflação.”

Evolução dos preços

O preço médio de R$ 10,26 no quilo do pão francês registrado no Paraná em fevereiro pelo Deral é 1,2% maior que o valor em janeiro deste ano e 5% maior em relação aos 12 meses anteriores, em fevereiro de 2021.

O pãozinho mais caro estava na região de Umuarama, no Oeste do estado, onde o preço médio era de R$ 13,92 em fevereiro. O quilo mais em conta do pão em fevereiro foi verificado em Laranjeiras do Sul, também no Oeste, com média de R$ 6,28, segundo o Deral.