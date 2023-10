Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 14 anos morreu após se afogar na tarde de segunda-feira (2), no Rio Tibagi, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Elielton Nicolau da Rosa brincava com os amigos quando se afogou em uma cava.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz tentou atravessar a lagoa e não conseguiu retornar. Ele foi socorrido pelos agentes dos bombeiros, mas não resistiu.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Elielton. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).