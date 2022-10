Segundo a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, este é um encontro importante, pois evidencia não apenas a seriedade da sífilis, mas também as boas práticas que o Paraná tem colocado em prática para eliminar a transmissão. “Temos conquistado um cenário positivo em nosso Estado e seminários como esse são fundamentais para manter e ampliar essas conquistas”, afirmou.

BOAS PRÁTICAS – Desde 2019, o Paraná tem dado início a um processo para eliminação da transmissão vertical da sífilis, isto é, quando a doença passa da mãe para o feto no útero ou durante o parto. Apenas no ano passado, 210 municípios receberam o selo referencial a metas vencidas para a superação desta transmissão. Agora, outros quatro estão elegíveis para a certificação: Curitiba, Umuarama, Pinhais e Guarapuava.

Para a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Sesa, Acácia Nasr, os números refletem um caminho acertado de ações para a eliminação da doença.

“A certificação da eliminação da transmissão vertical da sífilis mostra a importância do planejamento reprodutivo e a qualidade da assistência desde o pré-natal até o desenvolvimento da criança no Estado”, disse. “Esse indicador revela um trabalho integrado e articulado, o que estimula também que outros municípios adotem medidas para atingir esses critérios. Nossa meta é levar essa realidade para todas as localidades do Paraná”.