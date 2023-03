De acordo com equipes de socorro, a corporação recebeu mais de 50 pedidos de ajuda para atender a alagamentos e destelhamentos em diversos bairros. Um dos trechos mais atingidos na cidade foi o da rodovia, segundo a corporação.

Alagamento em rodovia de Ponta Grossa — Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros.

Regiões mais atingidas

De acordo com o Corpo de Bombeiros as regiões de Santa Maria, Maria Otília e Santa Paula foram as mais atingidas.

No meio da tarde desta quinta, o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) disse que áreas de instabilidades com fortes pancadas de chuvas estavam previstas para todas as regiões do estado.