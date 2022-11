Escutar esta notícia Escutar esta notícia

o Governo do Paraná assinou nesta terça-feira (8) quatro liberações de recursos para as áreas da primeira infância e da pessoa idosa, além de anunciar a quinta fase do projeto Caixa D’água Boa. Ao todo, foram destinados R$ 42,075 milhões para 383 municípios. As ações estão sob a coordenação da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

A solenidade aconteceu durante a abertura do Seminário Internacional de Políticas de Enfrentamento à Vulnerabilidade Social, realizado no Canal da Música, em Curitiba. O evento é uma promoção da Unidade Técnica de Programas, Projetos e Benefícios da Sejuf, que coordena o programa Nossa Gente Paraná, que visa a superação da pobreza e o acompanhamento intersetorial das famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente são contempladas 31.450 famílias.

Durante o evento, que termina nesta quarta-feira (9), serão promovidas palestras e capacitações voltadas aos gestores municipais da área de assistência social. Todas as 750 vagas disponíveis no seminário foram preenchidas. Ao final do encontro serão entregues troféus e certificados do Prêmio Boas Práticas em Gestão Pública do Programa Nossa Gente. O encontro também é uma oportunidade para os gestores tirarem dúvidas em relação ao uso do recurso disponível.

“Apenas um governo muito bem administrado, que utiliza seu orçamento de forma responsável, chega ao final do mandato e ainda tem recursos para atender as demandas da população”, destacou o vice-governador Darci Piana, que participou do anúncio. “E ainda estamos capacitando os gestores. É uma entrega fantástica para os nossos municípios”.

Segundo Rogério Carboni, secretário da Sejuf, a atuação do Governo do Estado é mais importante quando realizada na ponta, próxima à população, com investimentos nos municípios. “É gratificante visitar o Interior do Paraná e ser testemunha da diferença que estas deliberações fazem no dia a dia da comunidade”, disse.

“Em nome de todos os municípios do Paraná queremos agradecer ao governador por atender as demandas colocadas pelos prefeitos”, afirmou Júnior Weiller, presidente da Associação de Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Jesuítas (Oeste). “Enquanto outros estados estão segurando os gastos para fechar as contas e pagar o 13º do funcionalismo, o Paraná está assinando convênios e liberando recursos para todas as áreas para todas as cidades paranaenses”.