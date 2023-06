Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O padre Genivaldo Ximendes da Silva, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) morreu repentinamente, na tarde deste domingo (4), após um almoço de confraternização.

Por volta das 14h, o pároco participava de uma feijoada, realizada pela Capela Santa Luzia, no mesmo município. Ao deixar o local para ir para casa, ele sofreu um infarto. O sacerdote chegou a ser atendido por uma ambulância, mas não resistiu.

O padre Genivaldo será sepultado na tarde desta segunda-feira (5), data em que completaria 62 anos de vida. O velório acontece desde meia-noite na Igreja da Matriz de Campo Magro (Rua Camélias, 163), no Jardim Boa Vista. A missa de corpo presente será às 14h desta segunda. Em seguida, será o sepultamento no Cemitério Orleans, em Curitiba.

A morte repentina do padre Genivaldo gera muita comoção entre os fiéis, pois era muito querido na comunidade. “Ele uniu e trouxe a paz pra comunidade. Nossa paróquia, que estava meio apagada, ele acendeu. Era um padre muito abençoado. Foi todo muito pego de surpresa”, disse uma das fiéis presentes no velório.

A morte do padre foi anunciada no perfil da paróquia nas redes sociais:

Muito próxima do padre Genivaldo, a vereadora Cristina Balestra, de Campo Magro, contou à imprensa, que estava no almoço na Capela Santa Luzia. Bastante emocionada, ela lamenta a morte do amigo.

“Foi a última refeição dele junto com a gente. Ele saiu, entrou no carro, nem conseguiu ligar o carro, e teve um infarto fulminante. Ele vai fazer muita falta. Ele veio como um anjo pra reunir nossa comunidade, fazer um trabalho maravilhoso. Agora temos que continuar. Vai fazer falta na nossa comunidade. Além de um líder espiritual, ele era um amigo nosso”, disse a vereadora.

Uma missa de Ação de Graças seria celebrada na noite desta segunda, em celebração ao aniversário do padre, e foi cancelada.