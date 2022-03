Paraná pode flexibilizar uso de máscara nas próximas semanas, diz Beto Preto

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse em entrevista ao jornal Bom dia Paraná, da RPC, nesta sexta-feira (04), que a flexibilização do uso de máscara no estado pode acontecer nas próximas semanas. No entanto, ele destacou a importância da população completar o ciclo vacinal contra a Covid-19.

“Nós tínhamos preparado já para dezembro flexibilizar o uso da máscara no ambiente ao ar livre, mas aí veio a variante Ômicron. Possivelmente, dentro de algumas semanas, talvez um mês, um mês e meio, nós tenhamos a possibilidade de flexibilizar a máscara sim”, afirmou Beto Preto.

Distrito Federal (DF), Rio de Janeiro e Santa Catarina já anunciaram a flexibilização do uso de máscaras protetoras contra a Covid-19 e outros estados avaliam a medida. Em contato com a Banda B, nesta quinta-feira (03), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) havia dito que ainda não pretendia efetuar nenhuma mudança em relação ao tema.

O uso obrigatório de máscaras no Paraná é obrigatório em locais abertos e fechados desde abril de 2020.

“Flexibilizar a máscara está em nosso radar, quero deixar muito claro, mas é importante que também esteja em nosso radar a vacinação completa de toda a população”, continuou o secretário à RPC.

Segundo Beto Preto, mais de 90% das mortes recentes por conta do coronavírus aconteceram em pessoas que não tomaram a vacina ou que não completaram o esquema vacinal.

Projeto de lei

Em outubro do ano passado, um projeto de lei que pretende flexibilizar o uso de máscaras foi apresentado à Assembleia Legislativa do Paraná. De autoria do deputado Alexandre Amaro (Republicanos), a proposta pretende tornar facultativo o uso do equipamento de proteção ao ar livre.

Cerca de dois meses depois de o projeto ser apresentado à Alep, o Instituto Opinião divulgou um levantamento que apontou que seis em cada dez paranaenses defendem o uso obrigatório de máscaras em locais públicos.

A pesquisa, que ouviu 1.152 moradores entre os dias 16 e 20 de dezembro de 2021, mostrou, ainda, que 32,1% dos entrevistados não concordam com a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos no Paraná.

Flexibilização em outros estados

O governo do estado do Rio de Janeiro divulgou nesta quinta (3) que vai tornar menos rígida a determinação sobre o uso de máscaras em ambientes fechados. Contudo, o governo afirmou que cada município deve decidir sobre a questão.

Ao justificar a medida, o secretário de Estado de Saúde do RJ, Alexandre Chieppe, citou o avanço da cobertura vacinal e a diminuição no número de novos casos.

Em São Paulo, segundo anúncio do governador João Doria (PSDB), a liberação do uso de proteção facial contra a Covid ao ar livre já é estudada por um comitê científico.

Há a previsão de que a decisão seja revelada na próxima quarta-feira (9). Doria disse que, por enquanto, “não há uma decisão, mas há uma boa expectativa”.

Em novembro do ano passado, o governo de SP chegou a anunciar uma flexibilização. Porém, houve recuo por causa do avanço da variante Ômicron no país.