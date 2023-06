Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná registrou 8.518 novos casos de dengue e mais sete óbitos pela doença, totalizando agora 93.915 casos e 68 mortes em decorrência da doença no atual período epidemiológico, que começou em 31 de julho de 2022 e será concluído dentro de 45 dias.

Os dados são do boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (13), que também traz os números de casos de chikungunya e zika, ambas transmitidas pelo mosquitoAedes aegypti, o mesmo da dengue.

As sete mortes ocorreram entre os dias 10 de abril e 23 de maio. Duas delas são de moradores de Foz do Iguaçu, uma mulher de 49 anos e um homem de 64 anos, que tinham comorbidades. Os demais óbitos foram registrados em Matinhos (uma criança de 1 mês de idade), Mandaguaçu (um homem de 28 anos, sem comorbidades), Sarandi (uma mulher de 20 anos, com comorbidades), Cambará (uma mulher de 62 anos, com comorbidades) e Siqueira Campos (uma mulher de 38 anos, sem comorbidades).

Dos 360 municípios das 22 Regionais de Saúde com casos confirmados, 313 possuem casos autóctones (quando a doença é contraída localmente).

CHIKUNGUNYA E ZIKA– Durante este período não houve confirmação de casos de zika. Já o panorama de chikungunya no Paraná revela 3.245 notificações, 630 casos confirmados da doença, sendo 510 autóctones, e três óbitos.

MONITORAMENTO– A Secretaria da Saúde tem realizado várias ações e investimentos para o enfrentamento das doenças, além de manter acompanhamento de toda a evolução do período epidemiológico. Nesta terça-feira e quarta-feira (13 e 14), representantes das Regionais de Saúde, da área de controle vetorial, se reúnem em Curitiba para discutir ações e o monitoramento para o controle do vetor Aedes aegypti ainda neste período e em preparação para o próximo período epidemiológico.

Confira o boletim da dengue AQUI e outras informações detalhadas no site de monitoramento da doença .