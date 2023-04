Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná registrou as temperaturas mais baixas do ano na manhã desta quinta-feira (20). A primeira frente fria mais severa fez as temperaturas despencarem durante a madrugada e os termômetros chegaram a 1,2°C, em General Carneiro, no sul do estado.

Os paranaenses sentiram os efeitos da frente fria em todas as regiões do estado. Na capital, os curitibanos amanheceram com a temperatura na marca dos 9°C, com clima semelhante ao de Cascavel, no oeste.

Confira as mínimas registradas no Paraná segundo o Simepar: