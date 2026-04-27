De dezembro de 2025 a fevereiro de 2026, a atividade econômica do Estado do Paraná cresceu 1,6%, segundo dados do Banco Central divulgados na sexta-feira (24). Eles são do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) e foram organizados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Esse resultado, ajustado sazonalmente, é o melhor entre os estados da região Sul, o segundo melhor do Brasil e superior à média do País (1,1%).

Comparado com o resultado do período de setembro a novembro de 2025 (trimestre imediatamente anterior), a atividade econômica do Rio de Janeiro cresceu 2,8%, do Paraná, 1,6%, Espírito Santo, 1,2%, São Paulo, 0,9%, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 0,5% cada. No âmbito do País, foi contabilizado crescimento da ordem de 1,1%. Bahia (-1,6%) e Goiás (-0,1%) apontaram queda no IBCR.

Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, ressalta que o crescimento do Paraná decorre das políticas implementadas nos últimos anos e de um bom ambiente econômico. Ele também cita os bons números de setores-chave da economia, como o comércio. A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de fevereiro apontou o Paraná na liderança do crescimento do setor em todo o País e no maior patamar de circulação de vendas da história da série do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em janeiro de 2000.

Inúmeros empreendimentos de grande porte, principalmente do segmento industrial, foram atraídos no período recente, por conta das favoráveis condições da infraestrutura logística e do elevado capital humano aqui encontrado”, afirma. “Ademais, não há dúvida de que o adensamento econômico promovido recentemente resultou em ganhos sociais, que podem ser comprovados pela condição de pleno emprego hoje observada. Isso impacta diretamente o comércio e o serviços. A safra e as exportações em alta também ajudaram”.

Ele cita também a facilidade para abertura de empresas – o Paraná lidera o ranking que mede o número de atividades econômicas de baixo risco dispensadas de alvarás e licenças com 975 CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) – e a carga tributária – o Paraná oferece a menor carga tributária para contribuintes do Simples Nacional, com uma alíquota efetiva média do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 2,39%, valor abaixo da média nacional, que é de 2,81%.

O IBCR é uma prévia do PIB. Em 2025 a economia do Estado cresceu 2,8%, superando a taxa de 2,3% que foi registrada pela economia brasileira. O resultado é 22% acima do desempenho do País. A alta da economia do Paraná decorreu das taxas de crescimento da agropecuária e dos serviços.