A aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em adolescentes vai iniciar nesta semana no Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu na sexta-feira (27) a Nota Técnica nº 35/2022 do Ministério da Saúde recomendando a dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos.

Segundo o documento da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid), o imunizante recomendado deve ser da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer), independente da vacina utilizada anteriormente. Se houver indisponibilidade da Pfizer, a vacina inativada Coronavac também poderá ser utilizada. A aplicação deve ser realizada após quatro meses da última dose do esquema vacinal primário.

Após receber a nova orientação do Ministério da Saúde, a Sesa replicou a informação para as Regionais de Saúde. A Secretaria solicitou aos municípios que confiram os estoques disponíveis da vacina da farmacêutica norte-americana, e, aqueles que precisem de mais doses, devem oficializar o pedido para o Estado. Um novo envio de vacinas será realizado na quarta-feira (1º).

O governo federal informou que existe uma tendência de redução da efetividade das vacinas contra a Covid-19 com o passar do tempo e, por este motivo, deve-se utilizar os imunizantes disponíveis para garantir doses de reforço para todos os indivíduos elegíveis. Anteriormente a dose adicional era direcionada somente para pessoas acima de 18 anos de idade, mas o Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi alterado.

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, falou sobre a importância do apoio das equipes municipais. “Precisamos que os municípios continuem seguindo as orientações e, principalmente, reforçando as ações de vacinação para atingirmos o maior número de pessoas. A vacinação é nossa maior ferramenta no combate à doença”, disse.

Alguns municípios já anunciaram o cronograma de chamada dos adolescentes para a dose de reforço.