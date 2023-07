Passageiro relata drama vivido em trem de turistas que ficou 10 horas parado na Serra do Mar: “Ninguém falava nada”

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O técnico em segurança Joel Satel era um dos 943 passageiros que estavam no trem de turistas que ficou parado durante dez horas na Serra do Mar, no litoral do Paraná, nesta quinta-feira (13). O veículo com 22 vagões teve o trajeto impedido em razão da queda de galhos e árvores nos trilhos durante o vendaval que atingiu o estado

O turista veio de Barueri, em São Paulo, especialmente para o passeio entre Curitiba e Morretes. Tudo seguia normalmente, quando ele percebeu que algo começou a ficar “estranho”.

“Eu vim específico para esse passeio. Viajei a noite de São Paulo para Curitiba, cheguei de manhã cedo e peguei o trem para Morretes. Lamentavelmente, próximo de meio-dia começou a parar. A alegação deles eram as árvores que haviam caído”, disse.

Segundo a Serra Verde Express, empresa responsável pelo passeio, o trem estava parado a aproximadamente 15 km de Morretes.

Joel afirma que os passageiros não tiveram assistência ou respostas dos funcionários. Com medo, restou torcer para que a situação acabasse logo.

“Faltou de tudo. A minha preocupação era como as crianças. Não tinha água, não tinha o que comer. Tinha pessoas que passaram mal. Não tinha apoio, ninguém falava nada. Ficamos sem saber o que estava acontecendo”, afirmou.

Para facilitar o retorno dos passageiros a Curitiba, um ônibus e vans foram disponibilizados. Depois do drama, Joel não quer nem pensar em passeio de trem tão cedo.

“Sabe que foi um passeio que eu não vou esquecer (risos). É chato pra burro. Um passeio que você sonha, uma alegria, e te traz chateação”, lamentou.

Por meio de nota, a Serra Verde Express, a empresa explicou que o trajeto é monitorada pela Rumo Logística e nesta quinta-feira pela manhã foi dada a liberação para o serviço funcionar normalmente.

“Ressaltamos que, em 26 anos de operação, é a primeira vez que um incidente meteorológico causa uma paralização tão longa neste percurso turístico, classificado entre os três melhores do mundo. Apesar dos desafios enfrentados, a Serra Verde Express mobilizou uma estrutura especial para garantir o conforto e atendimento aos passageiros. Além de alimentação e orientação, temos uma estrutura rodoviária montada para o retorno dos passageiros e dispusemos ambulâncias de plantão, como medida preventiva para qualquer eventual desconforto”, disse a empresa no comunicado.