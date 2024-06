Com o objetivo de consolidar um mapeamento eficaz e direcionar políticas públicas ao cicloturismo, o Governo do Paraná elaborou um formulário para ser preenchido pelos municípios. Os gestores municipais têm até o dia 18 deste mês para informar sobre rotas, estruturas e demais questões relacionadas ao cicloturismo dentro das suas cidades.

O questionário é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Turismo que tem como intuito fazer um diagnóstico do segmento e planejar incentivos e ações voltados à atividade. As instituições podem descrever e apresentar quais são as rotas já estruturadas, em estruturação ou com potencial de desenvolvimento dentro de seus limites, além de mostrar quais são as legislações municipais voltadas para este segmento.

O formulário e o conceito de cicloturismo foram apresentados nesta segunda-feira (10) para os gestores e representantes municipais do turismo em um encontro online do projeto “Qualifica Setu – Gestores de Turismo”.

O encontro contou com explicações de técnicos da Secretaria e com a participação especial do turismólogo do Instituto de Planejamento Estratégico de Transportes e Turismo (PLANETT), Luiz Saldanha, que apresentou um panorama sobre a atual situação do cicloturismo brasileiro.

Graças a sua rica diversidade geográfica e cultural, o Paraná se mostra como um bom local para o desenvolvimento da atividade, desde passeios tranquilos por campos e florestas até desafios em trilhas montanhosas”, destacou.

CICLOTURISMO – Através de dados disponíveis na plataforma do programa Pedala Paraná, desenvolvido pela Secretaria estadual do Esporte, também em leis de cicloturismo e editais do Ministério do Meio Ambiente, foram identificados pela Pasta 85 ciclorotas e circuitos turísticos em 250 municípios do Estado.

A intenção, de acordo com a coordenadora de Gestão e Sustentabilidade da secretaria, Anna Vargas, é verificar se essas rotas estão de fato ativas e as suas estruturas.