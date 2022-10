“Já a Prova Paraná Mais é uma avaliação de desempenho, para ver os níveis de aprendizagem dos estudantes. O conteúdo avaliado para o ensino fundamental anos finais, por exemplo, vai desde o 6º até o 9º ano. Cai uma gama diversificada de conteúdos, é uma avaliação de etapa inteira”, finaliza o diretor, que destaca que a avaliação segue as matrizes de referência do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Na prática, além dos conteúdos abordados, a avaliação segue os mesmos parâmetros de aplicação do Saeb, exame aplicado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e que compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

FORMATO– Para o 5º ano são 44 questões, sendo 22 de Língua Portuguesa e 22 de Matemática. Já para o 9º ano e ensino médio são 52 questões, sendo 26 de Língua Portuguesa e 26 de Matemática. A avaliação tem duração de 2h30. Contando com os alunos do 5º ano das redes municipais, ao todo mais de 350 mil estudantes devem realizar a prova até o início do mês que vem, uma vez que cada colégio definiu a data de aplicação dentro do período entre 25/10 e 03/11.

GANHANDO O MUNDO– Além de possibilitar diagnosticar a qualidade da educação pública em todo o estado do Paraná, a Prova Paraná Mais retorna com uma novidade na edição de 2022. A nota da avaliação do 9º ano vai ser requisito para classificação da futura edição do programa Ganhando o Mundo, que terá o aumento na oferta de vagas, bem como dos destinos oferecidos para o intercâmbio.