O governador Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD), em visita que faz nesta quinta-feira (dia 2) ao Norte Pioneiro, anuncia investimentos no valor de R$ 26 milhões para obras e equipamentos ao Jacarezinho. O anúncio será feito no auditório do PDE, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), a partir das 13h30.

A Prefeitura Municipal recebe a autorização para licitação das obras de infraestrutura do Distrito Industrial III, localizado às margens da BR-153, próximo à entrada pela Avenida Brasil. Serão implantadas galerias pluviais, redes de água e esgoto, e pavimentados cerca de 19 mil m2 de ruas, com valor aproximado de R$ 3,59 milhões investidos nas obras.

O governador anuncia também a liberação de recursos para infraestruturas e pavimentação do Jardim Panorama, um dos principais compromissos assumidos pelo prefeito Marcelo Palhares (PSD) durante sua campanha eleitoral. Os moradores do bairro, que já tem cerca de 30 anos de existência, ainda sofrem com poeira ou barro, dependendo das condições climáticas. Os valores do investimento superam os R$ 7 milhões, sendo R$ 6 milhões liberados pelo Estado a fundo perdido, com R$ 1 milhão a título de contrapartida municipal.

Além dessas obras, o Governo do Paraná está investindo mais R$ 1 milhão na pavimentação da Vila Rural Novo Texas, com recursos da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB), em pedras irregulares, e vários investimentos em pavimentação asfáltica de ruas da cidade, aquisição de equipamentos e outras ações, dentro do Programa Paraná Mais Cidades.

Serão pavimentadas por meio deste Programa a parte faltante da Vila Leão, as ruas Arlindo Bessa, Dom João VI, Domingos Lomba, Professor Rodrigo, Avenida da Cidadania, Avenida Getúlio Vargas (em frente ao Asilo), Avenida José Antonio de Oliveira (Acesso ao Lago/Fetexas), além do recape da Rua Otaviano Tonet, na Vila Rosa.

Ratinho Jr. prestigiará a leitura oficial da ata de nomeação dos presidentes da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) para o biênio 2021/2022 – Hiroshi Kubo, prefeito de Carlópolis, e Marcelo Palhares, prefeito de Jacarezinho, respectivamente.

Pavimentação Asfáltica do Jardim Panorama

5,860 quilômetros, com área de 47.615,27 metros quadrados

Valor do Investimento: R$ 7.173.718,85

Entrega do Edital de Licitação – Consolidação da Área Industrial III de Jacarezinho

Valor do Investimento: R$ 3.586.441,51

Deputados atuantes

O prefeito Marcelo Palhares tem viajado com frequência a Curitiba e Brasília em busca de recursos, e esse esforço tem valido a pena, em sua avaliação. “Contamos com a ajuda de muitos deputados, que além de parceiros de nossa administração, são deputados atuantes, que demonstram sensibilidade aos pedidos que apresentamos. Não posso deixar de citar os deputados estaduais Luiz Carlos Martins, Mauro Moraes, Luiz Cláudio Romanelli, Paulo do Carmo, Luiz Fernando Guerra, os secretários de Estado e também deputados Guto Silva, Chefe da Casa Civil, e Sandro Alex, da Infraestrutura e Logística, assim como ao secretário João Carlos Ortega, da SEDU/Paranacidade, Norberto Ortigara, da SEAB, Beto Preto, da Saúde, enfim, toda a equipe do governador Ratinho Jr.”, agradece Palhares, lembrando ainda que é fundamental o apoio que tem recebido dos vereadores de Jacarezinho. “Os vereadores Edílson, Zola, Luciane, Betão, Val, e Antonio Neto, compõem a base de apoio que nos dá suporte no Legislativo, e agradeço a todos”, arremata Palhares.

Esforço recompensado

A Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho ACIJA, Ana Carla Molini Ferrari, tem um sentimento de realização com o anúncio da licitação do Distrito Industrial III. “Nossa Associação é membro efetivo do Comitê Gestor de Desenvolvimento Empresarial, governança que atua apoiando as ações de desenvolvimento local, e a expectativa do início das obras e preparação final do parque Industrial para receber as empresas é muito grande. Vem coroar o esforço dos membros do Comitê que há anos vêm lutando para que o objetivo se torne realidade”, relembra. “Confiamos na grande mudança da economia do Município por conta da pretendida geração de empregos e renda para os munícipes que esse empreendimento poderá gerar ao longo dos próximos anos”, avalia a jovem empresária.

Para Odemir Capello, gerente do escritório local do SEBRAE/PR, o trabalho do coletivo foi fundamental para a criação do Distrito Industrial. “Esperamos que o diferencial da estrutura e do direcionamento para as áreas de inovação, da tecnologia e do processamento de alimentos possa modernizar também o empreendedor do Município e os empresários que para cá vierem”, destaca. Capello é um dos idealizadores do Comitê Gestor de Desenvolvimento Empresarial e está à frente de vários projetos de desenvolvimento econômico na região.

O novo Distrito Industrial tem área total de 113 mil m2 e pode abrigar até 60 empresas de pequeno ou médio porte.

Outros Investimentos