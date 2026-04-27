O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou nesta segunda-feira (27) investimentos que somam R$ 324 milhões em nove municípios paranaenses. Os recursos contemplam construção de creches, reforma de escola, compra de veículos e pavimentação rural e urbana em cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Sul, Centro-Sul e Campos Gerais.

“Esse é um grande pacote de investimentos que temos nos municípios e que vem desde o início do nosso governo sem parar, até porque as cidades vêm crescendo, se desenvolvendo e têm necessidade de mais aportes. Lançamos várias obras do programa Estrada Boa, que leva asfalto para a zona rural, onde estamos fazendo 389 estradas pelo Paraná todo”, destacou Ratinho Junior, que gravou vídeos com prefeitos e representantes das cidades.

“E também o programa Asfalto Novo, Vida Nova, que é tirar a poeira e a lama da frente da casa da dona Maria, levando calçada, galeria, iluminação de LED e asfalto para os bairros que ainda não têm esse tipo de pavimentação. Hoje autorizamos recursos para mais nove cidades, tudo graças à organização financeira que fizemos no Estado e que nos dá a oportunidade de fazermos grandes investimentos”, acrescentou o governador.

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – Na Grande Curitiba, quatro municípios tiveram a liberação de recursos assinada nesta segunda, somando R$ 196,5 milhões.

A maior parte será destinada a Tijucas do Sul, no valor de R$ 99,3 milhões. O destaque é a pavimentação da Estrada Manoel Pereira do Vale, conhecida como Estrada do Saltinho, no valor de R$ 29,4 milhões. Serão 7,4 quilômetros pavimentados. A empresa ganhadora já foi definida e em breve as obras devem iniciar.

O prefeito José Altair Moreira (Gringo) celebrou o grande volume de recursos destinado ao município. “São praticamente R$ 100 milhões e só temos a agradecer por esse olhar não só para Tijucas, mas para todos os municípios. São cerca de R$ 30 milhões para a pavimentação da Estrada do Saltinho, mais R$ 40 milhões para pavimentação rural, barracões industriais, creches, veículos, enfim, muita coisa boa para Tijucas do Sul”, disse. “Se não tiver uma mão amiga, não conseguimos fazer obras importantes para a população.”

Piraquara está recebendo R$ 68,4 milhões para construção da Casa da Mulher Paranaense, compra de maquinário e pavimentação de vias urbanas em ruas dos bairros Jardim Santa Helena, Jardim dos Estados, Jardim Bela Vista, Planta Deodoro, Jardim Tropical, Jardim Monte Líbano, Vila Mariana e Vila Militar. Na parte de pavimentação, serão realizados serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública e demais serviços.

“É uma transformação. Hoje nós temos o menor PIB per capita do Paraná. Somos um município cuja principal característica é a preservação, então estamos procurando alternativas para que o município não pare. Fui prefeito de 2013 a 2020 e agora novamente. É a primeira vez que vejo tantos recursos disponíveis”, afirmou o prefeito de Piraquara, Marcus Tesserolli. “O que o município tem que fazer? Trazer projetos. Nosso grande trabalho é viabilizar projetos para que a gente possa levar recursos para Piraquara.”

Cerro Azul também recebeu recursos para pavimentação de vias urbanas, iluminação pública e compra de equipamentos rodoviários. Somando os recursos em execução e os já entregues, são R$ 9 milhões em investimentos para o município. Para o prefeito de Cerro Azul, Edinho do Baiano, valores fundamentais para tirar grandes obras do papel.

“São várias obras que estão acontecendo dentro de Cerro Azul, desde iluminação de LED, pavimentação rural e urbana, Rota do Progresso, novos equipamentos como caminhões, retroescavadeira e escavadeira. Nunca teve tanto recurso para Cerro Azul como está tendo neste momento”, celebrou. “Temos 3,5 mil quilômetros de estradas rurais, então estamos lutando por equipamentos há muito tempo. Agora, chegando esse maquinário, vai ajudar nossos produtores rurais da nossa terra da ponkan.”

O município de Campo Magro recebeu R$ 19,8 milhões. Parte do recurso será utilizado para construção de uma creche dentro do programa Infância Feliz, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família (Sedef), com três salas de aula, banheiros adulto e infantil, lactário, sala de amamentação, refeitório, espaços administrativos, entre outros. Também haverá reformas em uma escola municipal, aquisição de veículos, pavimentação de estradas rurais e vias urbanas.

REGIÃO SUL – Na região Sul do Estado, três cidades vão receber, juntas, R$ 103,5 milhões. Em Campo do Tenente, são R$ 7,4 milhões para a compra de uma van zero-quilômetro com capacidade para 16 passageiros; construção de creche; pavimentação de vias urbanas e iluminação pública em LED. Segundo o prefeito, há mais de R$ 80 milhões em execução na cidade em parceria com o Estado.

Já a cidade de Piên receberá R$ 68 milhões para reforma da Escola Santa Isabel, aquisição de equipamentos rodoviários, sistema solar fotovoltaico, pavimentação de vias urbanas, rurais e estradas vicinais, entre outros. Em Rio Negro, serão R$ 28,1 milhões investidos para construção de um barracão industrial, pavimentação de vias urbanas, Casa da Mulher Paranaense e construção do Meu Campinho.

CENTRO-SUL E CAMPOS GERAIS – Outras duas cidades foram contempladas com investimentos do Governo do Estado: Rio Azul, no Centro-Sul, e Carambeí, nos Campos Gerais, com aporte total de R$ 24 milhões.

Rio Azul terá R$ 13,1 milhões a serem divididos entre construção de uma creche, pavimentação de vias urbanas em CBUQ e a construção da ponte sobre o Rio Potinga, no limite com o município de Rebouças, que terá 40 metros de extensão, com vão-livre de 37 metros. A obra já está autorizada para execução.

Carambeí recebeu cerca de R$ 10,8 milhões para pavimentação em CBUQ da Estrada Rural São João, aquisição de veículos e abrigos de paradas de ônibus e táxis.

“Carambeí foi contemplada, somente nesta fase, com pavimentação de estrada rural, maquinários e veículos. Nós também contemplamos todas as entidades assistenciais do nosso município com um veículo zero-quilômetro. Estamos modernizando e padronizando os pontos de ônibus, que vêm corroborar com o nosso projeto do ‘Busão Grátis’, que é o transporte coletivo 100% gratuito em toda Carambeí”, explicou a prefeita Elisangela Pedroso.

PRESENÇAS – Participaram dos anúncios o vice-governador Darci Piana; o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; a superintendente do Paranacidade, Camila Scucato; o deputado federal Sandro Alex; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alexandre Curi; o líder do governo na Assembleia, deputado estadual Hussein Bakri; os deputados estaduais Ademar Traiano, Marcio Nunes, Do Carmo, Anibelli Neto, Alisson Wandscheer, Marcelo Rangel, Artagão Júnior e Luiz Cláudio Romanelli.