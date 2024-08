O reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fábio Antonio Néia Martini, participou da palestra “Fundamentos da Economia da Mobilidade Urbana”, ministrada pelo professor Cido Biderman. Promovida pela Escola de Gestão Pública do Paraná em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, conferência foi realizada no auditório da seção estadual da Ordem dos Advogados do Brasil em Curitiba.

A palestra marca a abertura do curso Desenvolvimento Metropolitano e Transporte Coletivo, ministrado pela Fundação Getúlio Vargas para capacitar servidores do TCE-PR. “Foi uma oportunidade de ampliar os aprendizados e também de fazer novas conexões para a UENP, no sentido de buscar novas parcerias tanto com o TCE tanto com a FGV para promover cursos nas áreas de Direito e de Gestão Pública”, comentou Fábio.

O curso faz parte do Plano Anual de Capacitação de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ofertado entre agosto e outubro deste ano para 40 auditores de controle externo. O objetivo é melhorar a fiscalização do gasto e de políticas públicas nas grandes cidades, onde vive a maior parte da população paranaense.