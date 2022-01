Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Norovírus. Este foi o vírus que provocou uma explosão de casos de diarreia e vômitos em moradores e turistas que estiveram no litoral do Paraná entre os últimos dias de 2021 e o início de 2022. A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba recebeu na última quinta-feira (13) o resultado das amostras encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná (Lacen-PR) e divulgou nesta terça-feira (18) para a população.

A investigação foi realizada através do Sistema de Vigilância Epidemiológica que coletou no Pronto Socorro Municipal e no Hospital Municipal as amostras de fezes dos pacientes e as encaminhou para a 1ª Regional de Saúde e, posteriormente, ao Lacen-PR.

O norovírus é altamente transmissível, causou em outubro de 2021 um surto em várias cidades no estado do Rio Grande do Sul.

Segundo o médico Edilson Rodrigues Junior, da Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba, o vírus causa gastroenterite viral e os sintomas incluem diarreia, vômito e dor abdominal. Algumas pessoas podem apresentar um quadro febril com calafrios, dor de cabeça e cansaço.

No geral, os sintomas aparecem entre 1 e 2 dias depois da exposição ao vírus, mas podem ocorrer até no mesmo dia.

Prevenção

A via de transmissão principal é a água imprópria para o consumo contaminada, alimentos manipulados por pessoas infectadas. Ele é capaz de permanecer em objetos e superfícies tocadas pela pessoa infectada. Para conter a transmissão, a principal orientação é não beber água imprópria ao consumo, além de manter cuidados de higiene como a lavagem adequada das mãos antes das refeições ou após usar o banheiro.

Norovírus

De acordo com a Fiocruz, diferentemente de outros vírus causadores de gastroenterites (como o rotavírus), o norovírus é transmitido de pessoa para pessoa com facilidade.

Ainda não existe vacina para esse vírus por causa da rápida evolução por mutação.