O número de novas mulheres empregadas no setor de turismo do Paraná aumentou 8,6% de janeiro a agosto de 2024, no comparativo com o mesmo período de 2023. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Dos 4.503 novos empregos criados no setor estadual neste ano, as mulheres ocupam 2.771 vagas, enquanto no mesmo período de 2023, foram registradas 2.551 novas vagas ocupadas por elas.

De acordo com os números, as mulheres representam o equivalente a 61,5% dos novos empregos do setor turístico estadual, enquanto que em 2023 eram 46,8% do total. Os dados estão disponíveis no SiTU — Sistema de Inteligência Turística, ferramenta lançada no ano passado pela Secretaria do Turismo, onde estão reunidas pesquisas, levantamentos e os principais indicadores do setor, de forma aberta e interativa. Conheça a plataforma .

O secretário estadual do Turismo (Setu), Márcio Nunes, destaca a importância da força feminina no setor. “É bom que as mulheres estejam aderindo cada vez mais aos ofícios e ocupações ligadas ao turismo, qualificando a nossa mão de obra. Diante disso, estamos comprometidos em criar um ambiente inclusivo, onde cada vez mais mulheres possam se destacar e contribuir para o fortalecimento do turismo no Paraná, seja por meio da prestação de serviços, ou ainda na condição de turistas, visitando os nossos atrativos estaduais”, ressalta.

MAIORES REGISTROS— Em 2024, os municípios que mais tiveram mulheres ocupando novos postos em atividades ligadas ao turismo são: Curitiba (com 708 vagas novas); São José dos Pinhais, na Região Metropolitana (334); Foz do Iguaçu, na região Oeste (270); Colombo, também na Região Metropolitana (166); e Maringá, no Noroeste paranaense (139).

Para o coordenador de Inteligência e Estratégia Turística da Setu, Lucas Silvestrin Zani, os dados refletem o crescimento geral da atividade no Estado. “Os dados mostram que no Paraná as atividades estão em onda crescente, o que influencia na criação de vagas. Há uma geração positiva de empregos, tanto para homens quanto para mulheres, porém, com maior expressão no público feminino”, disse.

“Já temos muitos municípios consolidados nas atividades e nos serviços turísticos, por isso o crescimento constante na abertura de vagas. Isso é um excelente sinal, pois mostra que o trabalho do Governo do Estado no fomento à abertura de empresas ligadas ao setor, por exemplo, têm surtido efeito”, complementa.

INICIATIVAS— O Governo do Estado, por meio das secretarias estaduais do Turismo e da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), com o Sebrae/PR, lançaram na quarta-feira (9) o projeto Viajantes Mais Seguras Paraná. A ideia do programa é debater iniciativas sobre como criar um ambiente mais seguro e acolhedor para mulheres que viajam sozinhas pelo Estado. Saiba mais AQUI .

Para isso, foi instituído um código de conduta direcionado ao trade do turismo, que inclui bares, restaurantes, agências turísticas, parques temáticos, hotéis, locadoras de veículos, centros de convenções e demais atividades ligadas ao setor. Há ainda um selo de reconhecimento que deve ser utilizado para certificar ambientes comprometidos com a segurança de mulheres viajantes.

O Governo do Estado também conta com a campanha Paraná Rosa. Idealizado pela primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, o projeto visa promover a conscientização e o acesso a informações sobre o câncer de mama. Saiba mais