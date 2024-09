As inscrições para o concurso público da Sanepar foram abertas nesta segunda-feira (9) e podem ser realizadas pelo site do Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos). O prazo das inscrições termina às 23h59 do dia 9 de outubro.

O pedido e o envio da documentação necessária para isenção da taxa de inscrição devem ser feitos até a próxima sexta-feira (13).

Os salários dos cargos do concurso público variam de R$ 2,2 mil para o nível médio, R$ 3,9 mil para as vagas de nível técnico e, para as vagas de nível profissional o valor varia de R$ 4,4 mil até R$ 6,9 mil.

As provas serão realizadas no dia 17 de novembro nas cidades de Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama. As do nível médio e do técnico serão realizadas no período da manhã e a prova para nível superior ocorrerá no período da tarde.