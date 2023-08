Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O reajuste salarial de 5,79% para os servidores públicos do Paraná, implantado na folha de pagamento de agosto, será depositado para 283 mil servidores na quinta-feira (31).

Para os professores o reajuste é de 13,2%. Para os professores com carga horária de 40 horas semanais, a remuneração final mínima vai passar os R$ 6 mil, já que a folha de pagamento contabiliza R$ 800 e vale-transporte. Outras carreiras com reajuste serão a dos policiais militares e bombeiros militares, com 8,1%.

A proposta de reajuste, a maior dos últimos sete anos, foi apresentada pelo Governo do Paraná e aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná em julho.

De acordo com a estimativa do Governo do Paraná, as mudanças terão um impacto de R$ 1,6 bilhão ainda em 2023 nos cofres estaduais.