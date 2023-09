Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria Estadual da Fazenda apresentou nesta terça-feira (12) o 41º ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Paraná. O felizardo deste mês de setembro é curitibano, tem 31 anos e mora na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

O Supervisor de TI revelou que ficou surpreso ao receber a ligação sobre o prêmio. “Na hora em que entraram em contato comigo para avisar do prêmio, demorei a acreditar. Mas acessei o aplicativo do Nota Paraná e vi que era eu mesmo”, conta o novo milionário.

O trabalhador concorreu ao prêmio com cinco bilhetes. O curitibano disse que gastou cerca de R$ 1 mil em compras no mês de maio e sempre solicitou o CPF na nota. “Estou muito feliz com esse prêmio, é um grande passo na minha caminhada rumo à liberdade financeira”, completou.