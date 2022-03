Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um novo levantamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) apontou no Relatório de Fiscalização por Acompanhamento (CAGE) que o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) chegou à marca de 98,98% de transparência.

Em outubro os dados haviam sido lançados através da transparência ativa (informações disponíveis) e passiva (solicitadas via e-SIC) dos sites oficiais. Foram fiscalizados 69 portais de consórcios públicos intermunicipais paranaenses e na ocasião, o Cisnorpi já havia configurado em primeiro lugar com uma nota 86,22%.

O estudo do Tribunal de Contas do Paraná explica que na atual conjuntura, existe uma necessidade de se dar ampla publicidade das informações e dos atos administrativos, implicando diversos benefícios, tais como a mitigação da ocorrência da corrupção e facilitação do controle social.

Houve a análise da disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações disponíveis nos Portais de Transparência. Além de análise a tempestividade e a autenticidade, integridade e primariedade das informações solicitadas via e-SCI.

Cisnorpi

O Diretor Geral do Cisnorpi, Antonioni Palhares parabenizou a toda a equipe pelo resultado divulgado pelo Tribunal de Contas. “Todos estão se empenhando em fazer o melhor no atendimento da população. Além de estarmos sempre disponibilizando uma transparência cada vez maior nas ações desenvolvidas”, comenta o Diretor Geral.

Ele ainda explica que o Presidente do Consórcio Público e Prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares sempre está aberto ao diálogo para as melhorias constantes nas ações desenvolvidas pelo Cisnorpi. “No primeiro levantamento já havíamos obtido uma excelente nota, agora o número é ainda maior e demonstra que estamos sempre atentos para as melhorias e ações em prol da população”, ressalta.

O Cisnorpi também oferta atendimentos no Centro de Apoio Psicossocial (CAPS II) e no CAPS/AD para dependentes químicos. Uma parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) proporciona o atendimento de órteses e próteses.

Municípios atendidos pelo CISNORPI: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.