O Paraná está sob alerta vermelho para risco de temporal com ventos de 70 km/h, raios e chuva de moderada a forte intensidade para esta terça-feira (15), segundo Climatempo.

O forte transporte de umidade da faixa norte, somada com a forte variabilidade dos ventos em altos níveis da atmosfera, vai favorecer a condição de muita nebulosidade e chuva ao longo do dia por amplas áreas do estado.

Já o destaque principal fica para a região central, onde há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. Para a faixa oeste, noroeste e parte da faixa norte do Paraná, divisa com a região oeste do estado de São Paulo, o alerta para temporais é mais forte.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as regiões do Paraná com risco para temporal