O Governo do Estado, por meio do Instituto Fundepar , iniciou nesta semana a terceira entrega de alimentos não perecíveis da merenda escolar para as cerca de 2,2 mil instituições estaduais de ensino do Paraná. São cerca de 3,5 mil toneladas de alimentos que chegarão aos colégios até a primeira semana de junho. Até o final do ano estão previstas mais duas remessas.

Entre os itens estão arroz, feijão, biscoitos, composto lácteo, ervilha e milho em conserva, leite em pó integral, macarrão, óleo de milho, proteína de soja texturizada e tempero.

A alimentação escolar é composta pela merenda tradicional, servida no intervalo, e produtos que integram o Mais Merenda , programa estadual instituído desde o meio do ano passado em toda a rede estadual de ensino. O projeto garante três refeições por turno, acrescentando um lanche na entrada e outro na saída. O investimento em alimentação previsto para todo o ano é de cerca de R$ 450 milhões.

“Sempre asseguramos que os itens necessários para a alimentação escolar estejam nas nossas escolas, garantindo o preparo de refeições do primeiro até o último dia de aula dos nossos estudantes”, disse o diretor-presidente do Instituto Fundepar, Marcelo Pimentel Bueno. “Para isso, continuamos realizando com muita responsabilidade o nosso trabalho para aquisição, armazenamento e distribuição, tudo para que a qualidade esteja sempre presente”.

Os gêneros alimentícios da remessa são inspecionados pelo Instituto de Tecnologia do Paraná ( Tecpar ), que faz o controle de qualidade, e transportado ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater ( IDR/PR ), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os produtos são previamente separados, pesados e acondicionados de acordo com o padrão de armazenagem, para que sejam identificados pelas escolas, seguindo as guias da Fundepar.

Quando chegam, todos os itens passam por verificação quanto à qualidade e à quantidade. A guia da remessa é assinada e as informações são inseridas no Sistema Merenda Escolar, desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná ( Celepar ).

Para finalizar o processo, os produtos são retirados das embalagens secundárias, higienizados, armazenados nas despensas e organizados pela validade para serem utilizados no preparo das refeições. Além de testar e analisar cada tipo de produto enviado, as nutricionistas do Instituto Fundepar auxiliam com dicas e sugestões de cardápios para as merendeiras de todos os colégios do Estado do Paraná.

OUTROS ITENS– Além dos alimentos não perecíveis, ainda são entregues diretamente nas escolas pelos fornecedores itens como carnes, ovos, frutas, verduras, hortaliças e demais itens da agricultura familiar.