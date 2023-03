Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento Municipal de Saúde de Jandaia do Sul, norte do Paraná, informou na tarde deste sábado (11), ao TnOnline que quatro pacientes vítimas do trágico acidente que envolveu o coletivo escolar e um trem receberam alta.

Conforme o secretário da pasta, Marco Aurélio, os pacientes que tiveram alta hospitalar foram dois que estavam internados em Apucarana, no Materno Infantil, um paciente, que estava internado em Arapongas, no Honpar e um paciente, que estava internado em um hospital de Londrina. Agora são 14 altas no total, além do motorista que não chegou a ser hospitalizado.

Doze vítimas do grave acidente com o ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) permanecem internadas em hospitais da região.

