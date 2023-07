Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As cidades de Paranaguá, no Litoral, Campo Largo e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, estão entre as 50 cidades mais violentas do Brasil, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgado nesta quinta-feira (20).

A lista com as cidades mais violentas leva em consideração o registro de mortes violentas intencionais em 2022, em cidades com população acima dos 100 mil habitantes.

As cidades paranaenses aparecem nas seguintes colocações: Paranaguá na 34ª posição, Almirante Tamandaré na 44ª posição, seguida de Campo Largo, no 46º lugar do ranking.

As cidades com maior taxa foram Jequié em 1º lugar, seguida de Santo Antônio de Jesus (BA) e Simões Filho, todas na Bahia.