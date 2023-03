Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Andrio Bagio, produtor de leite de Salto do Lontra, no Sudoeste do Paraná, teve três surpresas seguidas em sua propriedade rural. Em menos de 60 dias, três vacas criaram novilhas gêmeas.

As vacas inseminadas criaram sozinhas e não precisaram de nenhuma interferência humana. Pretinha, como é carinhosamente chamada, está em sua terceira cria, a segunda de gêmeos. A outra vaca, Cordinha, está na segunda gestação, mas é a primeira vez que cria gêmeos. Já Espoleta está na primeira cria.

“Realmente foi uma surpresa muito grande, além do fato de serem gêmeas que não é tão comum, nasceram todas novilhas, que para o produtor rural é um benefício muito grande. Futuramente darão continuidade na produção de leite da propriedade”, afirmou o produtor.

A gestação gemelar em vacas é considerada rara.