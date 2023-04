Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, divulga a abertura de processo seletivo para seleção de bolsistas acadêmicos para atuação no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). As inscrições seguem até o dia 23 de abril.

As vagas são destinadas aos acadêmicos da UENP, sendo uma vaga para Educação Física, duas para Fisioterapia e formação de cadastro de reserva para o curso de Odontologia. O processo seletivo será realizado em duas etapas: a primeira é eliminatória através da análise das inscrições; a segunda, classificatória, através de entrevistas com membros da comissão.

Segundo o edital, os acadêmicos selecionados desenvolverão atividades relacionadas ao fortalecimento do trabalho colaborativo e interprofissional no espaço da gestão ou assistência municipal. O programa conta com bolsa no valor de R$400, com vigência de até 12 meses. As inscrições podem ser feitas até 23 de abril através do formulário eletrônico disponível AQUI.

Acesse o edital completo AQUI.