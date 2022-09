Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, abriu processo seletivo para vagas temporárias de emprego nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os aprovados serão contratados até dezembro deste ano, com possibilidade de efetivação.

As oportunidades fazem parte do Plano Verão, que visa a contratação de 2 mil colaboradores sazonais para reforçar a operação – nas áreas de produção, distribuição e venda de produtos – na alta temporada. Os contratados terão carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com os do mercado.

“O Plano Verão reforça sua importância como um instrumento para a recolocação no mercado de trabalho, e está alinhado à estratégia de diversidade, equidade e inclusão da companhia. Buscamos profissionais comprometidos e que queiram contribuir com a nossa missão de gerar valor econômico, social e ambiental nos lugares que estamos presentes”, destaca Cristiane Yamamoto, Diretora de Recursos Humanos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Os processos seletivos estão sendo conduzidos por 2 agências de temporários, a Adecco e a GI Group. Os interessados devem acessar os sites das empresas para verificar as vagas disponíveis, os detalhes e a documentação necessária para cadastrar seus currículos. Segundo a Coca-Cola FEMSA Brasil, o processo seletivo será realizado de forma ágil e, além da avaliação de currículo, haverá testes e entrevistas com gestores da empresa.

Quem pode se inscrever?

Os interessados em trabalhar com a Coca-Cola FEMSA Brasil devem ter ensino fundamental ou médio completo (a depender do tipo de vaga) disponibilidade para trabalhar nos finais de semana e é desejável que possuam experiência prévia em logística e áreas relacionadas.

Há oportunidades para ajudante operacional, arrumador de palete, assistente de manufatura, auxiliar de motorista entregador, auxiliar de remessa, conferente, motorista entregador, operador de empilhadeira, operador de enchedora, operador de máquina, promotor, técnico de manufatura e vendedor.

As inscrições podem ser realizadas até o preenchimento das vagas disponíveis nos links: Gi Group e Adecco.