A avicultura paranaense receberá investimentos na casa dos R$ 475 milhões, após anúncio, nesta terça-feira (2), de parceria entre o Governo do Paraná e a Seara.

Esse montante será composto por R$ 300 milhões destinados pela Fomento Paraná e pela Seara e R$ 175 milhões pelo programa Rota do Progresso, compondo um novo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio (FIDC Paraná II).

Desse valor total, R$ 175 milhões serão destinados para investimentos no município de Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Em Cerro Azul, será construído um complexo de granjas de ovos, destinado à produção de matrizes que irão suprir integralmente a demanda da Seara no Estado. Em contrapartida, o Governo do Paraná liberará R$ 175 milhões em créditos acumulados de ICMS.

Esse Fundo de Investimento é destinado para investimentos em aviários de frango de corte e de matrizes, com R$ 240 milhões investidos pela Seara e outros R$ 60 milhões pela Seara.

Confira abaixo como serão direcionados esses investimentos:

R$ 240 milhões serão destinados à construção de novas granjas de frango de corte e de matrizes por produtores integrados da Seara;

R$ 60 milhões financiarão parte da construção de uma granja de ovos da Seara.

Nesse sistema, adotado pela Seara, a empresa fornece insumos, assistência técnica e suporte aos produtores, que entram com a estrutura e a mão de obra para a criação dos animais.

“O FIDC Agro Paraná é uma alternativa de crédito formatada para oferecer condições mais adequadas aos produtores rurais e à agroindústria paranaense, permitindo investir em qualidade e aumento de produção. Isso significa novos negócios, empregos, renda e, mais adiante, tributos que retornam em infraestrutura e benefícios sociais para a população”, afirma Claudio Stabile, diretor-presidente da Fomento Paraná.

A avicultura paranaense é responsável por 34,2% da produção nacional e 40,9% das exportações brasileiras de frangos. Somente em 2024, 2,3 bilhões de cabeças dessas aves foram abatidas no estado, gerando R$ 31 bilhões em receitas.