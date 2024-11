Motivadas pela missão de servir da melhor maneira possível os alunos da rede estadual de ensino, quatro cozinheiras foram premiadas nesta segunda-feira (18) no Concurso da Melhor Merenda Escolas do Paraná . Mesmo com histórias de vida e inspirações diferentes, todas têm em comum a dedicação à profissão e a criatividade para elaborar receitas inovadoras com ingredientes nutritivos e saborosos para os estudantes paranaenses.

Ao todo, 524 receitas foram inscritas para a competição, que teve como jurada a chef renomada internacionalmente Manu Buffara . Destas, 100 vão compor um livro de receitas exclusivas, 32 foram selecionadas para a final e quatro foram escolhidas como vencedoras.

RAÍZES UCRANIANAS – A grande campeã foi Clarice Iaciuk Costa Rosa , do Colégio Estadual do Campo Cristo Rei, de Prudentópolis, região Centro-Sul do Estado. Para criar a receita vencedora, ela usou da criatividade para mesclar a tradição ucraniana da cidade com a vocação regional do município, maior produtor do Brasil de feijão preto.

Desta mistura surgiu o charuto de couve com arroz cozido em caldo de feijão, que é uma adaptação dos holubtsi, os charutos ucranianos, mas com o toque brasileiro de Prudentópolis, a Capital Nacional do Feijão Preto. “Sou de família ucraniana, assim como a maioria dos alunos da nossa escola. A ideia veio a partir desta tradição”, disse Clarice.

A criatividade para criar os pratos, segundo Clarice, é exercitada diariamente, tanto na cozinha da escola, quanto em casa. “Meu marido brinca comigo que eu fico em casa inventando os cardápios. Desde criança eu amo cozinhar. Faço isso todos os dias como se fosse o primeiro”, disse.

São 12 anos dedicados às merendas, que são feitas com alimentos da agricultura familiar e também da horta da escola, mantida pelos alunos. “Minha maior alegria é cozinhar para aquelas crianças. São mais de 400 refeições diárias, feitas com muito amor e dedicação”, afirmou.

SABOR COM RESPONSABILIDADE –A segunda colocada no concurso foi a merendeira do Colégio Estadual do Campo Nossa Senhora da Conceição, de Campo Magro, Região Metropolitana de Curitiba, Diná Aparecida Gavelik. Ela foi premiada com o pão de talos e folhas, que reaproveita as sobras de couve, beterraba e outras ervas, legumes e verduras.

A receita do pão vencedor vem de família. Diná conta que aprendeu a fazer ainda criança, com a mãe. “Sempre gostei de cozinhar. Comecei muito cedo, aos 10 anos, ajudando em casa. Fazia este pão enquanto minha mãe e meu pai estavam no trabalho”.

Além de aproveitar os alimentos na íntegra, o prato ganha um toque a mais de sabor. “A ideia é acrescentar algumas coisas para ficar mais nutritivo e saboroso para os alunos”, disse Diná.

O mesmo é feito com uma farofa que também é campeã de elogios entre os estudantes. “Seriam sobras, mas que na verdade são ingredientes normais, aproveitados por inteiro. Se você usa uma folha de couve para uma salada, não vai jogar fora o talo. Acabo usando no pão ou em uma farofa. É como fazemos em casa”, afirmou.