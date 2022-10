Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Colegiado de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus de Jacarezinho, realiza, até dia 21 de outubro, o XVIII Semabio. O evento, que teve início na noite de ontem (17), aborda a crise climática contemporânea e as possibilidades de inserção da educação ambiental no debate.

O evento, que conta com palestras, minicursos, mesa redonda e apresentações culturais discutiu na primeira noite o tema “Mudanças Climáticas e a atuação do Paraná”, com Rafael Andreguetto, diretor de Políticas Ambientais do Paraná. O coordenador de Ciências Biológicas, Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira, agradeceu a presença de todos e destacou a reorganização do Centro Acadêmico e o protagonismo dos estudantes do curso na realização do evento.

Durante a abertura do Semabio, o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, parabenizou o curso de Ciências Biológicas do Campus e destacou a importância das pesquisas para o enfrentamento pedagógico da questão ambiental, além da conscientização pública. “As pesquisas evidenciam a intensidade dos eventos climáticos extremos em todo o mundo e seus efeitos danosos sobre a saúde, o bem-estar público, a segurança alimentar e os patrimônios ambientais. A invisibilidade do problema na vida cotidiana, a inércia dos governos e instituições relacionadas ao tema, nos mostram a não conscientização pública deste problema”.

O diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak, destacou que o tema proposto para o evento é de extrema importância. “Quando se fala em mudanças climáticas, é extremamente necessário que nós tenhamos eventos como esse, que possam alertar e discutir. Em tempos de grande negacionismo, principalmente da questão climática, se faz necessário e fundamental que nós possamos pesquisar, discutir e abrir os olhos da comunidade sobre essas questões que vão colocar em risco a nossa existência nesse planeta”.

O diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação, Alfredo Moreira Junior, acentuou que o tema proposto pelo evento é tão importante para os nossos dias quanto o da guerra nuclear. “As pessoas muito se preocupam com a hipotética guerra nuclear e acabam deixando o planeta perecer. São questões que envolvem todos nós, todos os cursos da Universidade e a humanidade como um todo”.

Participaram também da abertura do Semabio o pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, professores do curso, autoridades locais, além dos estudantes do curso.