O skatista curitibano Augusto Akio conquistou medalha de bronze no Skate Park masculino nas Olimpíadas de Paris, nesta quarta-feira (7). O paranaense de 23 anos sobe no pódio em sua primeira participação nos jogos.

Na fase das eliminatórias, o japinha, inclusive, realizava malabarismos entre uma volta e outra, chamando a atenção. Na classificação para a decisão, os três brasileiros avançaram: Augusto, Pedro Barros e Luigi Cini. Sendo assim, o Brasil foi o único país com três representantes na grande decisão.

Na terceira volta, o japinha encantou os jurados arriscando e acertando manobras difíceis, que o garantiram no pódio. Esta é a segunda medalha do Brasil no Skate Park masculino, uma vez que Pedro Barros foi prata nos Jogos de Tóquio.

O Brasil chega a 15 medalhas. Beatriz Souza (judô) e Rebeca Andrade (ginástica artística) são ouro. Willian Lima (judô), Caio Bonfim (marcha atlética), Rebeca Andrade (ginástica artística) e Tatiana Weston-Webb (surfe) já conquistaram a prata. Enquanto Larissa Pimenta (judô), Rayssa Leal (skate), Bia Ferreira (judô), Gabriel Medina (surfe) e a Equipe Brasileira de Ginástica Artística e também de Judô ganharam o bronze.