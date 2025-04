A fase regional dos Jogos Paraná Bom de Bola que acontecerá no mês de maio em Jacarezinho teve mais uma reunião nesta quarta-feira, 23, no gabinete do Poder Executivo. Com a participação do prefeito Marcelo Palhares, o vice-prefeito Antônio Neto, o chefe do escritório regional da Paraná Esportes em Cornélio Procópio, Luis Olchaneski, e representantes da Secretaria de Educação e Esportes do município.

Entre os dias 08 e 11 de maio acontecerá a primeira fase do ‘Paraná Bom de Bola’. Ela é uma competição disputada 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-21 masculino e futebol suíço 40 + e 50+ master. Entre os dias 22 e 25 de maio a competição terá as partidas finais da fase regional.

Os locais de competições para as partidas do Paraná Bom de Bola ficaram previamente definidos como: Estádio Municipal Pedro Vilela, campo no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campo da Vila Rosa e AABB.