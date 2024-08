Um homem foi assassinado durante uma discussão em um posto de gasolina na última sexta-feira (2), em Condói, na região central do Paraná. A vítima foi identificada como Eloir Serapio Ferreira.

Conforme a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima discutiu com um homem. Essa pessoa contou que ouviu alguém dizendo: “Não se aponta arma para um homem”. Em seguida, aconteceram os disparos.

Além disso, ele viu Eloir caindo no chão do posto de gasolina. Depois da confusão, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado.

Ferreira chegou a ser encaminhado ao Hospital Santa Clara, mas acabou não resistindo. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Até a publicação desta reportagem, o atirador que assassinou o homem do posto de gasolina não foi localizado. A Polícia Civil de Guarapuava vai investigar o crime.

